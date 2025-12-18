2500 جندي.. إسرائيل واليونان وقبرص تخطط لإنشاء قوة رد فعل سريع

تدرس إسرائيل واليونان وقبرص إنشاء قوة عسكرية مشتركة للعمل في شرق البحر الأبيض المتوسط تضم قوات بحرية وجوية وبرية، ووفقا لتقرير نشر على موقع "تا نيا" الإخباري اليوناني، ناقش ضباط رفيعو المستوى بالفعل إنشاء هذه القوة، ويزعم أن هذه القوة ستوفر لإسرائيل "عمقا استراتيجيا" إضافيا في مواجهة محاولات تركيا لترسيخ وجودها في المنطقة.

وبحسب الخطة سيتم إنشاء "قوة عسكرية للتدخل السريع" قوامها حوالي 2500 جندي. وستمتلك هذه القوة سفنا وطائرات مقاتلة وبنية تحتية إضافية سيتم نشرها في جزيرتي كارباثوس ورودس اليونانيتين.

وفي الوقت نفسه في اليونان وقبرص وإسرائيل سترسل أثينا و تل أبيب 1000 جندي لكل منهمان وذلك وفقا للخطة المبرمة، بينما سترسل نيقوسيا 500 جندي، إضافة إلى ذلك ستزود القوات الجوية الإسرائيلية واليونانية القوة بسرب واحد من كل دولة.