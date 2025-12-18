بينهم أشقاء.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين خلال مشاجرة في نجع حمادى

لقى شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين بينهم أشقاء في مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بقرية هو بين عدد من الأشخاص، نتج عنها مصرع شاب وإصابة 3 آخرين.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين على مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع شاب في العقد الرابع من العمر، وإصابة 3 أشخاص بطلقات خرطوش، في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.