لضمان تدفق الغاز.. بريطانيا تعفي حقل «ظهر» المصري من العقوبات المفروضة على روسيا
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
بالصور

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
رنا عصمت

شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام  بصور جديدة لها في آخر ظهور لها بعد الزواج من طبيب التغذية أحمد تيمور.

تفاصيل إطلالة مي عز الدين

وظهرت مى عز الدين  باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتديةفستاناً ياللون الاسود اتسم بالقماش القطيفة وستايل الاوف شولدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز مي عز الدين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد مي عز الدين، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

No photo description available.
May be an image of one or more people
May be an image of one or more people

وكشفت الفنانة مي عز الدين عن سبب عدم إقامة حفل زفاف علي زوجها الطبيب أحمد تيمور. 

وقالت مي عز الدين، في تصريحات تليفزيونية ان سبب عدم اقامة حفل زفاف يعود الي وفاة والدتها خلال الفترة الماضية، اما عن امكانية اقامته لاحقا تابعت: لا هو حلو أوى كده. 

يذكر أن آخر أعمال مي عز الدين كان مسلسل «قلبى ومفتاحه» الذى عُرض فى رمضان الماضى، وشاركها بطولته كل من آسر ياسين، ودياب، وأشرف عبد الباقى، والعمل من إخراج تامر محسن.

مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

