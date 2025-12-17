مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصور جديدة لها في آخر ظهور لها بعد الزواج من طبيب التغذية أحمد تيمور.

تفاصيل إطلالة مي عز الدين

وظهرت مى عز الدين باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتديةفستاناً ياللون الاسود اتسم بالقماش القطيفة وستايل الاوف شولدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز مي عز الدين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد مي عز الدين، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وكشفت الفنانة مي عز الدين عن سبب عدم إقامة حفل زفاف علي زوجها الطبيب أحمد تيمور.

وقالت مي عز الدين، في تصريحات تليفزيونية ان سبب عدم اقامة حفل زفاف يعود الي وفاة والدتها خلال الفترة الماضية، اما عن امكانية اقامته لاحقا تابعت: لا هو حلو أوى كده.

يذكر أن آخر أعمال مي عز الدين كان مسلسل «قلبى ومفتاحه» الذى عُرض فى رمضان الماضى، وشاركها بطولته كل من آسر ياسين، ودياب، وأشرف عبد الباقى، والعمل من إخراج تامر محسن.