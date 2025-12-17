قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
والدة ضحية غدر أصدقائه بالغربية تبكي على الهواء: قتلوه عشان 50 ألف جنيه.. قلبي بيتقطع عليه
توك شو

متحدث الأوقاف: سعر الإيجار الجديد لأراضي الأوقاف أقل من السوق 10-15%

إسراء صبري

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة قررت رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف، موضحًا أن الفارق بين القيمة الإيجارية التي يدفعها مستأجرو أراضي الأوقاف والقيمة الإيجارية التي يتحملها المزارعون بشكل عام أصبح ضخمًا للغاية ولا يتناسب مع الواقع.
 

وأوضح اسامة رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوزارة قامت بتشكيل لجان متخصصة لرصد مواقع الخلل والقضاء على الفساد، مشيرًا إلى أن أبرز أوجه هذا الخلل تمثلت في وجود حلقات وسيطة من متربحين غير شرعيين، حيث يقوم بعض الأشخاص باستئجار أراضي الأوقاف بأسعار متدنية للغاية، دون أن يستفيدوا منها بأنفسهم، ثم يعيدون تأجيرها للفلاح أو المزارع النهائي بقيم إيجارية توازي أسعار السوق.

وأضاف اسامة رسلان، أن القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف ظلت لسنوات طويلة زهيدة وغير مناسبة للقيمة الحقيقية لتلك الأراضي، مؤكدًا أن هدف وزارة الأوقاف هو القضاء على الفساد ومنع التربح من أراضي الأوقاف بغير وجه حق من قبل وسطاء غير شرعيين.

وشدد أسامة رسلان، على أن رفع القيم الإيجارية لن يضر المزارعين بأي شكل، موضحًا أن تحديد القيمة الإيجارية سيتم وفقًا لسعر السوق، على أن تكون أقل منه بنسبة تتراوح بين 10 و15%، وهو ما يمنح المستأجرين من أراضي الأوقاف ميزة إضافية.

وأوضح أن التعامل مع وزارة الأوقاف في ما يخص الأراضي المؤجرة يجب أن يكون مباشرًا دون أي وسطاء، لافتًا إلى أن الإيجار بأراضي الأوقاف يتمتع بمزايا إضافية، وأن القيم الإيجارية الجديدة المعلَن عنها مناسبة للمزارعين وتراعي مصالحهم.

وزارة الأوقاف الأوقاف أراضي الأوقاف

