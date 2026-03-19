الأم المثالية بالقليوبية .. رحلة صمود تُتوَّج بتفوق علمي مُشرّف لأبنائها
الحرس الثوري الإيراني يستهدف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية
صواريخ إيران تستهدف قلب تل أبيب .. وصفارات الإنذار تدوي
«الصحة» تفعّل خطة الفرق الطبية المتحركة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية مجانًا بأماكن التجمعات بعيد الفطر
قناة مجانية مفتوحه لإذاعة مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا
طقس أيام العيد.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار وأتربة حتى هذا الموعد
بعد السقوط في جحيم رادس.. 4 إجراءات في الأهلي قبل إياب الترجي
الحقنا.. يارا السكري تشوق جمهورها لأحداث مسلسل علي كلاي"
إيران تستهدف وزارة الأمن الداخلي في القدس والقناة 13 بتل أبيب
نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي
قبل ما تشتريه في العيد.. علامات الفسيخ الفاسد
الإمارات تعلن تصديها لـ 7 صواريخ باليستية و15 مسيرة اليوم
الأم المثالية من المنوفية: تحملت مسئولية 3 أطفال دخلوا طب وصيدلة وهندسة

الأم المثالية في المنوفية
الأم المثالية في المنوفية
مروة فاضل

انطلقت الزغاريد في منزل عصمت أحمد تمراز، المقيمة بقرية سرسنا بمحافظة المنوفية الأم المثالية على مستوي الجمهورية من محافظة المنوفية . 

علي مدار سنوات حملت عصمت الأم المثالية علي عاتقها مسئولية كبيرة لتعبر بأولادها إلى بر الأمان وتتذوق معهم طعم الفرحة بالالتحاق بكليات القمة بعد وفاة زوجها.

وعبرت عصمت أحمد تمراز عن فرحتها الغامرة بعد فوزها بلقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنها حملت المسئولية في تربية ابناءها بعد وفاة زوجها وسط صعوبات كثيرة، قائلة “ الحمد لله ربنا جبر بخاطري ”.

 وأكدت أن لديها 3 ابناء تولت تربيتهم حتي التحقوا بكليات الطب والصيدلة والهندسة.

وأوضحت الأم المثالية أنها تزوجت عام 1996 وكان يعمل زوجها مدرسا ورزقها الله بثلاث أطفال منهم تؤام. 

وتابعت أنه في عام 2009 مرض زوجها بدوالي المريء وخاضت معه رحلة شاقة بين المستشفيات بحثا عن العلاج وتطور مرضه ليصاب ببؤرة سرطانية في الكبد وتوفي عام 2009.

وأكدت الام المثالية أنها منذ ذلك الوقت تحملت مسئولية ابناءها الصغار في مراحل تعليمية مختلفة بمدارس خاصة وهو ما زاد من الحمل عليها حيث اضطرت إلي نقل ابناءها إلي مدرسة حكومية لاستكمال تعليمهم. 

وأوضحت عصمت، أن المسئولية لم تكن سهلة فكانت تعمل في قرية أخري وتترك أطفالها في رعاية جدتهم لتعود إليهم مساءا لتتولى مسئوليتهم. 

وأكدت أن جدة ابناءها توفت في عام 2011 لتترك لها المسئولية كاملة دون سند في الحياة. 

وأشارت إلي أنها في عام 2014 عانت من ظروف صحية استدعت إجراء عملية استئصال للرحم ثم عانت بعدها من انسداد بالأمعاء لتشتد عليها الآلام ولكنها لم تستلم لها وقاومت من أجل ابناءها حتى وصلت  إلى منصب مدير إدارة بإحدى الهيئات الحكومية لتكون نموذجا يحتذى في الإصرار والالتزام. 

وأوضحت أنها حققت حلمها الأكبر بتعليم أبنائها وحصولهم على شهادات جامعية وحصل الابن الأكبر علي بكالوريوس الهندسة ويعمل مهندسا مدنيا ، والابن الثاني حاصل على بكالوريوس الصيدلة الابن الثالث حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ويؤدي حاليا الخدمة العسكرية.

وأوضحت الأم المثالية أنها لم يتوقف دورها بل ساعدتهم علي بناء حياتهم الزوجية وما زالت حياتها تستمر مع ابناءها. 

وأكدت أن فوزها بلقب الام المثالية تتويج لمسيرتها علي مدار سنوات وعوض من الله علي صبرها وتحمل المسئولية الكبيرة. 

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

محمد صلاح

سلوت يشيد بتألق محمد صلاح بعد رباعية ليفربول أمام جالطة سراي

ترشيحاتنا

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بمناسبة عيد الفطر المبارك

الاورمان

الأورمان ترسم البسمة في عيد الفطر بتجهيز زواج 260 عروسة بالمحافظات

صندوق الادمان

مراكز العزيمة لعلاج الإدمان تتزين وتستعد للاحتفال بعيد الفطر المبارك

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد