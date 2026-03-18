ضبط 65 كيلو فسيخ ورنجة غير صالحين في المنوفية

قاد فتحي شلبى، رئيس مركز ومدينة الباجور، في محافظة المنوفية حملة رقابية موسعة استهدفت محال بيع وتداول الأسماك المملحة بمختلف أنواعها، وذلك في ظل زيادة الإقبال على الرنجة والفسيخ والسردين خلال هذه الفترة.

وتم ضبط ٦٥ كيلو من الفسيخ والرنجه غير صالحين للاستهلاك الأدمى وتم تحرير محضر بذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك بتواجد محمد خالد نائب رئيس المركز لشؤن المدينة والدكتور اشرف زينهم مدير عام المجازر بالباجور، والدكتور عبد الباسط مدير الإدارة البيطرية بالباجور.

ووجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، والتأكد من صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية السليمة في عمليات التخزين والعرض، وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي خلال فترة العيد لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للغش أو الاستغلال بالمرور على المحلات التجارية خاصة محلات بيع الفسيخ والرنجه للاطمئنان على جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام .

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة تستهدف حماية المستهلك، وضمان توفير سلع غذائية آمنة، بما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة ويحقق الصالح العام.