بالأسماء.. تجهيز 511 ساحة لصلاة عيد الفطر في المنوفية

أعلن الدكتور معوض حماد مدير مديرية أوقاف المنوفية، أن المديرية أنهت استعدادها التام وتجهيز 511 ساحة بجميع أرجاء المحافظة إلي جانب المساجد الكبرى ، ومراعاة تهيئة أماكن مناسبة لكبار السن وذوى الهمم .

وأكد أنه تم اختيار أفضل العناصر علمياً وثقافياً ودعويا من أئمة المساجد ، وذلك في إطار الحرص على التيسير على المواطنين وتمكينهم من أداء شعائرهم في أجواء إيمانية منظمة وآمنة في أنحاء المحافظة.

وأكد مدير مديرية أوقاف المنوفية ، على أنه تم التنبيه على المديرية والإدارات الفرعية برفع درجة الاستعداد التام والالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف فيما يخص استقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك ، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحالة العامة لإعداد ساحات العيد والتشديد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، لضمان خروج صلاة العيد في أبهى صورة تعكس روح المناسبة المباركة ونشر القيم الإيمانية والفرحة المجتمعية في هذا اليوم العظيم.