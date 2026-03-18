محافظ المنوفية لمسئولي التموين :“ لازم يكون ليكوا تأثير في الشارع والناس تحس بالإجراءات ”

عقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اجتماعاً موسعاً بمديري مديريات التموين والزراعية بالمحافظة لمتابعة سير منظومة العمل والوقوف علي الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولات الميدانية الأخيرة ، والتأكيد على تضافر كافة الجهود التنفيذية لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ، المهندس محمد عزت عجور مدير مديرية الزراعة ، وكلاء مديريات التموين والزراعة ، عدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالديوان العام ، مديري الإدارات التموينية والزراعية بمراكز ومدن المحافظة.

وخلال الإجتماع ، وجه المحافظ مديرمديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمحال العامة والمخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز مع المتابعة الدقيقة لنشاط البدالين ، التأكد من توافر كافة الحصص التموينية والسلع الأساسية والاستراتيجية ، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، كما كلف المحافظ بوضع خطة عمل شهرية واضحة ومفصلة لكل مديري إدارة تموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ومديري إدارة معنية بالمديرية تساهم في إنجاز المهام المطلوبة بكفاءة وسرعة وإعداد تقارير دورية حول معدلات الإنجاز ، ورصد كافة السلبيات والعمل علي حلها للإرتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

وفي سياق متصل، ناقش المحافظ آليات الاستعداد لموسم حصاد القمح ، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية ، إلى جانب متابعة انتظام عمل المطاحن ومنظومة تخزين الدقيق ، بما يضمن استقرار المخزون الاستراتيجي من السلع ، مشدداً علي ضرورة اليقظة التامة خلال فترة عيد الفطر المبارك والتصدي بكل حسم وقوة لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية ، مؤكداً على أن التعامل مع مخالفات البناء وتعديات الأراضي سيكون فورياً وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لمنع حدوث أي تجاوزات خلال أيام العطلات.

وأكد محافظ المنوفية أن تقديم الخدمات ذات الجودة العالية للمواطن المنوفي تأتي في " المقام الأول " وفي صدارة أولويات أجندة العمل ، مشيراً إلي دعمه الكامل لجميع المسؤولين المجتهدين لتذليل أي عقبات تواجههم للمساهمة في تعزيز ورفع كفاءة الأداء التنفيذي قائلاً "إننا نعمل جميعاً كفريق واحد لخدمة المواطن ، والهدف من جولاتنا واجتماعاتنا هو تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية وحثها على بذل أقصى جهد تحقيقاً للصالح العام " ، مشيراً إلى أن الدولة ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات.