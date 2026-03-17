القبض على المتهمين بسرقة دراجة نارية في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام مجهولين بسرقة دراجته النارية بالمنوفية.



بالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 الجارى تلقى مركز شرطة قويسنا بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من 3 أشخاص لقيامهم بسرقة دراجته النارية حال توقفها أمام منزله بدائرة المركز.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وبحوزة أحدهم “فرد خرطوش – دراجة نارية (بدون لوحات معدنية) مبلغ بسرقتها”.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.