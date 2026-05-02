سولاف فواخرجي لـ صدى البلد: الأمومة أهم شيء في حياتي وأشعر أحيانًا بالتقصير

في لقاء خاص لموقع صدى البلد، فتحت الفنانة السورية سولاف فواخرجي قلبها للحديث عن أهم أولوياتها في الحياة، مؤكدة أن الأمومة تأتي على رأس اهتماماتها قبل أي شيء آخر، سواء على المستوى الشخصي أو المهني.

وأوضحت سولاف فواخرجي أن شعور الأم بالتقصير هو إحساس ملازم لمعظم الأمهات، مهما قدمن من جهد وتضحيات، قائلة إن أي أم دائمًا ما تشعر بأنها لم تفعل ما يكفي لأبنائها، حتى في ظل محاولتها المستمرة لتحقيق التوازن بين مسؤولياتها المختلفة.

وأضافت سولاف فواخرجي أن علاقتها بأبنائها تمثل الركيزة الأساسية في حياتها، مشيرة إلى أنها تحرص دائمًا على منحهم أكبر قدر من الاهتمام والرعاية، رغم ضغوط العمل والانشغالات الفنية. وأكدت أن الأمومة بالنسبة لها ليست مجرد دور، بل هي تجربة إنسانية عميقة تعيد تشكيل أولوياتها ونظرتها للحياة بشكل كامل.

كما أشادت بدور زوجها الداعم في حياتها، مؤكدة أنه يمثل سندًا حقيقيًا لها في مختلف الظروف، ويساعدها على الاستمرار وتحقيق التوازن بين حياتها الأسرية ومسيرتها الفنية، داعية الله أن يحفظ أسرتها ويديم عليهم الاستقرار.

واختتمت سولاف فواخرجي حديثها بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي بالنسبة لها لا يُقاس فقط بالإنجازات المهنية، بل بقدرتها على الحفاظ على أسرتها وتربية أبنائها بشكل سليم، مشددة على أن الأمومة ستظل دائمًا في مقدمة أولوياتها مهما حققت من نجاحات.