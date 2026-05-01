سيناريو حصول الأهلي على الدوري

لا يزال الأهلي حاضرًا بقوة في سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، قبل جولتين فقط من نهاية الموسم، وذلك عقب فوزه الكبير على الزمالك بثلاثية نظيفة في قمة الجولة الخامسة من مرحلة التتويج، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وتبقى حظوظ الأهلي قائمة في التتويج باللقب، حيث يحتاج الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام إنبي والمصري، مع انتظار تعثر الزمالك، سواء بالخسارة في مباراة أو التعادل في مواجهتيه القادمتين أمام سموحة وسيراميكا كليوباترا .

ولا يتوقف الأمر عند نتائج الزمالك فقط، إذ يحتاج الأهلي أيضًا إلى تعثر بيراميدز، صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة، في أكثر من مباراة، بحيث يتعادل في مواجهتين أو يخسر مباراة ويتعادل في الأخرى أمام سيراميكا وسموحة، لضمان تتويج الأهلي باللقب، حيث إن خسارة بيراميدز مباراة واحدة فقط لن تكون كافية لحسم الدرع لصالح الفريق الأحمر.

وشهدت مباراة القمة مشاركة قوية من جانب الأهلي، حيث بدأ اللقاء بتشكيل ضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع أحمد رمضان بيكهام وهادي رياض وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا، بينما تواجد في خط الوسط مروان عطية وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه، إلى جانب حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، فيما قاد الهجوم أشرف بن شرقي.

وعلى الجانب الآخر، خاض الزمالك المباراة بتشكيل ضم مهدي سليمان في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمود بنتايج ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل، بينما تواجد في الوسط محمد شحاتة وأحمد فتوح وعبد الله السعيد، وفي الهجوم خوان بيزيرا وناصر منسي وعدي الدباغ.

ومع احتدام المنافسة واقتراب خط النهاية، تبقى كل الاحتمالات واردة في سباق اللقب، في ظل تقارب النقاط بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، ما يزيد من إثارة الجولتين الحاسمتين في الدوري.