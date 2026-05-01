الأهلي يسترد هيبته .. إسلام صادق يثير الجدل بعد فوز القلعة الحمراء بثلاثية

علق الإعلامي إسلام صادق، على فوز النادي الأهلي الكبير على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

وكتب صادق عبر حسابه على فيسبوك قائلًا:"الاهلي يسترد هيبته ويقسو على الزمالك بثلاثية نظيفه ويحتفظ بالمركز الثالث برصيد ٤٧ نقطة ..والأبيض لايزال متصدرا ب ٥٠ نقطةويحتاج للفوز في المباراتين المقبلتين من اجل حصد الدوري ..وبيراميدز يترقب"

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولاتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.