تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الأهلي بثلاثية أمام الزمالك

علق الإعلامي عمرو أديب على فوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة أمام الزمالك، في قمة الدوري، موجّهًا انتقادات حادة للأداء العام، ومشيرًا إلى حالة التناقض في ردود الفعل.

وقال أديب خلال برنامج الحكاية" إن الجماهير قبل المباراة كانت تطالب برحيل محمود الخطيب، قبل أن تتغير النغمة بعد الفوز والحديث عن “الروح” وإمكانية المنافسة على اللقب من جديد.

وأضاف أن الزمالك يعاني من أزمة نفسية واضحة، مؤكدًا أن الفريق بحاجة إلى دكتور نفسي، في ظل ما وصفه بـ"خلل كروي" يؤثر على الأداء.

وتابع أن لاعبي الأهلي لم يقدموا أداءً فنيًا مميزًا رغم الفوز، متسائلًا عن دور بعض اللاعبين خلال اللقاء، مشددًا على أن النتيجة لا تعكس بالضرورة جودة الأداء داخل الملعب.