الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

نظام الطيبات للفقراء أم الأغنياء .. قائمة الأسعار تكشف مفاجآت

أحمد العيسوي

موجة جديدة يقودها ما يُعرف بـ“نظام الطيبات” أعادت ترتيب أولويات المستهلك المصري، لتضعه أمام معادلة صعبة صحة أفضل مقابل تكلفة أعلى. 

فلم يعد مشهد التسوق اليومي داخل السوبر ماركت كما كان قبل سنوات قليلة. 

فبين الأرفف الممتلئة بالمنتجات، لم تعد أعين الزبائن تبحث فقط عن الأرخص، بل عن “الأفضل” و”الأنقى” و”الأكثر أمانًا”. 

وما بين رفوف السوبر ماركت وحسابات آخر الشهر، تتكشف حقيقة جديدة في السوق المصري وهو تصاعد الوعي الغذائي، لكن القدرة الشرائية تظل الحَكَم. 

ورصد صدى البلد من داخل  سوبر ماركت  كيف تغيّر كل شيء، من الأسئلة التي يطرحها الزبائن إلى شكل السلة نفسها.

الزبون اتغير.. والسلة كمان
يقول صاحب السوبر ماركت: “زمان أول سؤال كان: بكام؟ دلوقتي بقى: ده صحي ولا لأ؟ وده فرق كبير جدًا في طريقة الشراء”.

ويضيف أن كثيرًا من الأسر بدأت تتجه نحو منتجات تعتبرها أكثر جودة، حتى وإن كانت أعلى سعرًا، موضحًا: “بقينا نشوف إقبال على حاجات زي السمن البلدي وزيت الزيتون والجبن المستوردة، وده طبيعي رفع متوسط الفاتورة بشكل ملحوظ”.

اللحوم بقت عبء أساسي في الفاتورة
وعن أسعار اللحوم، يوضح: “اللحمة البلدي بتتراوح بين 350 و450 جنيه للكيلو، والمفروم حوالي 400 جنيه، ودي بقت من الأساسيات في النظام، فبالتالي أي بيت بيحاول يمشي عليه لازم يتحمل تكلفة كبيرة”.
 

الجبن.. من منتج يومي إلى رفاهية
ويشير إلى أن أسعار الجبن أصبحت نقطة فارقة في حجم الإنفاق:
“الشيدر والموتزاريلا الكيلو منهم من 200 لـ400 جنيه، لكن الريكفورد بتوصل من 400 لـ700 جنيه، ودي بقت أقرب لمنتج فاخر مش لكل الناس”.

ويتابع: “زيت الزيتون بيبدأ من حوالي 600 جنيه للتر، وممكن يوصل لأكتر من 1000 جنيه، والسمن البلدي الكيلو من 550 لـ750 جنيه، ودي حاجات أساسية في النظام لكنها بتزوّد الفاتورة بشكل كبير من غير ما الناس تاخد بالها في الأول”.

 

حتى المنتجات الترفيهية دخلت القائمة
ويضيف بنبرة فيها دهشة: “الغريب إن فيه ناس بدأت تدخل منتجات زي النوتيلا في النظام، رغم إن سعر الكيلو منها حوالي 630 جنيه، وده بيخلّي التكلفة أعلى بكتير”.

ويكشف عن جانب آخر من الواقع: “فيه ناس بدأت فعلاً ومشيت على النظام فترة، لكن مع الوقت لقت إن المصاريف زادت جدًا، فاضطرت توقف. الموضوع مش سهل على كل الناس”.
واكد ان “العيش الحبة الكاملة” تختلف حسب الجودة والمكان، موضحًا أن متوسط السعر في السوق أصبح أعلى من العيش التقليدي بشكل ملحوظ.

 ويضيف:
“بص، الرغيف من العيش الحبة الكاملة بيتباع في المتوسط ما بين 5 لـ10 جنيهات حسب الحجم والمكونات، وفي أنواع مستوردة أو محلات متخصصة ممكن يوصل السعر فيها أكتر من كده كمان”.

ويشير إلى أن هذا النوع من الخبز رغم الإقبال المتزايد عليه من بعض الفئات المهتمة بالصحة، إلا أنه لا يزال يُعتبر أعلى تكلفة مقارنة بالعيش البلدي المدعوم أو منخفض السعر، قائلاً:
“الفرق في السعر بيخلي ناس كتير تفكر قبل ما تشتريه بشكل يومي، لأنه في الآخر جزء أساسي من الاستهلاك اليومي لأي بيت”.
 

سوق فيه طبقتين
ويختتم رؤيته للسوق قائلًا: “بقى واضح إن فيه فئة تقدر تكمل وفئة لأ، وده خلّى الأكل الصحي محتاج ميزانية خاصة. مش كل الناس تقدر تتحمل ده”.

