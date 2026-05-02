حلمت بفوز الأهلي.. أجواء حماسية وتعليقات متبادلة بين أحمد موسى ومحامٍٍ سعودي عن مباراة القمة

أثار المحامي السعودي سعود الشحومي تفاعلاً واسعًا عبر منصة «إكس»، بعدما نشر تغريدة قال فيها إنه حلم أمس بفوز نادي الزمالك على النادي الأهلي بنتيجة 2-0، مضيفًا: «خير اللهم اجعله خير».

وجاء رد الإعلامي أحمد موسى سريعًا وبطابع ساخر، حيث كتب: «وأنا كمان.. سعود باشا الأهلي فاز 3، وكل عام وأنتم بخير، منتظر تهنئتك للأهلي بعد الماتش.. بيب بيب أهلي».

من جانبه، رد الشحومي مؤكدًا على روح المنافسة والود بين الطرفين، معلقا: «الروح الرياضية موجودة لا تزال.. سننتظر يا صديقي العزيز ونرى»، قبل أن يضيف أحمد موسى لاحقًا: «بإذن الله لنا حديث بعد المباراة.. بيب بيب أهلي».

واختتم الشحومي التفاعل بتعليق قصير: «منتظر كلمة مبروك»، في أجواء اتسمت بالطابع الودي والتفاعلي بين الطرفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي نظيره الزمالك بثلاثية نظيفة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 ضمن لقاءات الجولة الخامسة بالبطولة المحلية.

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث ما زال الزمالك في صدارة البطولة برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره إنبي، يوم الثلاثاء 8 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساء.