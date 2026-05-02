خيم الحزن والصدمة على جماهير نادي الزمالك بعد تداول أنباء وفاة مشجعة زملكاوية في حادث سير، أثناء توجهها لحضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا للفتاة عبر حسابها على فيسبوك قبل ساعات من وفاتها، كتبت فيه: «ابقوا اطمنوا عليا بكرة الساعة 10»، قبل أن تعلن أسرتها لاحقًا نبأ وفاتها إثر الحادث.

وكتبت شقيقتها: “اختي في ذمة الله اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة ”.

وأثار الخبر حالة من الصدمة والحزن بين الجماهير، الذين حرصوا على نعيها والدعاء لها بالرحمة.