لبنان .. غارات جوية وقصف إسرائيلي على محيط زوطر الغربية ودير سريان

أفادت تقارير إعلامية بتنفيذ قوات الاحتلال غارات جوية وقصف مدفعي على محيط زوطر الغربية ودير سريان جنوبي لبنان.

يأتي ذلك بالتزامن مع ماذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم اعتراض مسيرتين أطلقتا باتجاه كريات شمونة قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية.

وأمس الجمعة ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أن سلاح الجو التابع له نجح في اعتراض صاروخ أُطلق على قواته في جنوب لبنان.

وذكرالجيش الإسرائيلي في بيان- أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في نبأ عاجل- أن صاروخاً اعتراضياً أُطلق في حادثة منفصلة على هدف جوي مشبوه رُصد أيضًا في المنطقة التي تعمل فيها القوات في جنوب لبنان.

وأضاف البيان أنه "يجري التحقيق في نتائج عملية الاعتراض".