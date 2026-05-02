40 درجة.. الأرصاد: ذروة الموجة الحارة اليوم السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 2 مايو 2025، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة ويسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة فى الصباح الباكر ليلا على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

حالة الطقس

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدلا نهارا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء ليلا.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم :

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 25

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 25

