وزارة الحرب الأمريكية تعلن سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية ‏البنتاجون أن الولايات المتحدة ستسحب نحو خمسة آلاف جندي من ألمانيا خلال الفترة المقبلة .

ومنذ قليل ؛ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لم تتلق أي دعم من الناتو في مواجهتها مع إيران رغم إنفاقها التريليونات على الحلف.

وأوضح ترامب أن أعضاء الناتو يدركون أن لديهم مشاكل فالحلف مجرد نمر من ورق.

وقال ترامب: كان يجب حسم الملف الإيراني منذ سنوات طويلة من قبل رؤساء سابقين ودول أخرى



وفي وقت لاحق ؛ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تدرس خفض عدد قواتها في ألمانيا خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى إمكانية اتخاذ قرار رسمي قريب بشأن ذلك.

وبحسب ما نقله موقع اكسيوس الامريكي، أوضح ترامب أن واشنطن “تدرس إمكانية خفض عدد قواتها في ألمانيا”، في خطوة تعيد إلى الواجهة ملف الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، والذي لطالما كان محل نقاش بين واشنطن وحلفائها في حلف شمال الأطلسي.



وتأتي هذه التصريحات في سياق أوسع من مراجعة التزامات الولايات المتحدة العسكرية الخارجية، حيث سبق أن أثيرت خلال فترات سابقة نقاشات داخل الإدارة الأمريكية حول تقليص الانتشار العسكري في بعض الدول الأوروبية، وربطه بمستوى مساهمة الحلفاء في الإنفاق الدفاعي.