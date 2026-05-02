البنتاجون: منع 40 سفينة لتهريب النفط الإيراني ومصادرة 2 منذ بدء الحصار

نقلت صحيفة أكسيوس الأمريكية عن مسؤولين بالبنتاجون القول بأنه تم منع عبور 40 سفينة لتهريب النفط الإيراني ومصادرة 2 منذ بدء الحصار في 13 أبريل.

وقال مسؤول لي البنتاجون رفض ذكر إسمه : الحصار الأمريكي حرم إيران من عائدات نفطية تقدر بـ4.8 مليار دولار.

وأضاف : إيران تلجأ للتخزين العائم بسبب امتلاء مرافق التخزين البرية .و31 ناقلة محملة بـ53 مليون برميل من النفط الإيراني عالقة حاليا بسبب الحصار الأمريكي.

وتابع : مضيق ملقا يتحول لمركز رئيسي لنقل النفط الإيراني إلى ناقلة إيرانية عملاقة متجهة للصين.

وأتم المسؤول الأمريكي تصريحاته قائلا : ناقلات نفط إيرانية تضطر للمرور بطرق بحرية طويلة ومكلفة لتفادي الاعتراض الأمريكي.