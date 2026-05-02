وكيل صحة بني سويف يوجه بمتابعة انتظام العمل بـ وحدات إدارة ببا

بناءً على توجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة ببني سويف، قامت إدارة الرعاية الأساسية، تحت إشراف الدكتور أحمد أشرف مدير الإدارة، بتنفيذ مرور ميداني على مركز طب أسرة البرانقة ووحدة بني ماضي التابعين لإدارة ببا الصحية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جاهزية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وضم فريق المرور الدكتورة منى عبد الحسيب مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية، وهدى حسني و سلوى مراد من تفتيش التمريض، وشهيرة شكري عضو إدارة الرقابة الداخلية والحوكمة.

وشمل المرور التأكد من تواجد النوبتجيات بالوحدات الصحية، ومراجعة توافر الأدوية والأمصال بقسم الطوارئ، بالإضافة إلى متابعة توافر المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المطلوبة.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف أن هذه المتابعات الميدانية تأتي في إطار الحرص على تحسين مستوى الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتأكد من جاهزية الوحدات الصحية لتلبية احتياجات المرضى على مدار الساعة.