حملات موسعة.. جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف في ملفات النظافة ومواجهة التعديات وتحسين مستوى الخدمات

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث شهد مركز ومدينة بني سويف برئاسة محمد بكري تنفيذ حملات موسعة للنظافة ورفع المخلفات من عدد من الشوارع والميادين الرئيسية، إلى جانب متابعة تطبيق قرارات غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة ملفات التصالح، فضلاً عن أعمال قص وتقليم الأشجار وتحسين المظهر الحضاري، مع استمرار رفع كفاءة منظومة النظافة بالقرى، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي مركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم، تواصلت حملات النظافة والتجميل بشوارع المدينة والقرى التابعة، مع رفع التراكمات والمخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير، بالتوازي مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، كما تم تنفيذ حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بعدد من القرى، إلى جانب متابعة مشروعات البنية التحتية والخدمات داخل القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق، واصل الجهاز التنفيذي جهوده من خلال عقد لقاء مفتوح لبحث شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري، بالتوازي مع تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية، ومتابعة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع استمرار تنفيذ قرارات غلق المحال في المواعيد المحددة، إلى جانب متابعة مشروعات المرافق والخدمات، ورفع كفاءة الطرق والنظافة العامة وصيانة كشافات الإنارة بالقرى.

وفي مركز ومدينة ببا، برئاسة أحمد علاء الدين، تواصلت جهود تحسين مستوى الخدمات من خلال تكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية، ورفع كميات كبيرة من المخلفات، إلى جانب متابعة منظومة المتغيرات المكانية وسرعة الرد عليها، ومتابعة أعمال الإشغالات وإزالتها، فضلاً عن المرور الميداني على القرى لمتابعة أعمال النظافة وتمهيد الطرق، مع تنفيذ حملةعلى المخابز والأسواق بالتنسيق مع التموين، أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات، بالإضافة إلى التصدي لحالات البناء المخالف في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة الفشن، برئاسة مدحت صلاح، استمرت الحملات اليومية للنظافة ورفع المخلفات من شوارع المدينة والقرى، مع تكثيف العمل بالفترتين الصباحية والمسائية للحفاظ على مستوى النظافة، إلى جانب متابعة صيانة أعمدة الإنارة على الطرق الرئيسية، ومواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، فضلاً عن متابعة أعمال المركز التكنولوجي وتسريع إجراءات التصالح، وتنفيذ مبادرات تحسين البيئة مثل زراعة الأشجار، والتعامل الفوري مع الأعطال في مرافق المياه والخدمات.

وفي مركز ومدينة سمسطا، برئاسة أسامة يونس، تم التركيز على متابعة ملفات النظافة والصحة العامة، حيث جرى التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ حملات رش ومكافحة الحشرات استجابة لشكاوى المواطنين، إلى جانب عقد اجتماعات مع رؤساء القرى لمتابعة ملفات النظافة وتقنين أراضي الدولة وترشيد استخدام المعدات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الأداء بالجهاز التنفيذي.