ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لدعم وتأهيل الخريجين.. ندوة بجامعة بني سويف

أداب بني سويف
أداب بني سويف

 نظّمت وحدة متابعة شؤون الخريجين المركزية بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، ندوة بعنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة"، بالتعاون مع وحدة متابعة شؤون الخريجين بكلية الآداب، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبقيادة الدكتورة أميرة حجازي، مدير وحدة متابعة شؤون الخريجين المركزية، والدكتورة عزة جوهري، عميد كلية الآداب ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فيما قام بتنظيم الفعالية الدكتور صباح علي، مسؤول الوحدة الفرعية بكلية الآداب، والدكتور حاتم أنور، المستشار الفني للوحدة.

وحاضر في الندوة الدكتور أحمد محمود المصري، عميد المعهد القومي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف سابقًا، وشهدت حضورًا متميزًا من قيادات الكلية، ووكلائها، وعدد من العمداء السابقين، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الطلاب والخريجين.

وأكد الدكتور طارق علي أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، ودعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تناولت الندوة مفهوم ريادة الأعمال، وخطوات إنشاء المشروعات الصغيرة، مع عرض نماذج ناجحة، كما تم تقديم نماذج لمشروعات خريجي كلية الآداب، إلى جانب عروض وتخفيضات خاصة لمنسوبي الكلية، بما يعكس نجاح جهود الجامعة في تعزيز التواصل مع خريجيها ودعمهم.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة أميرة حجازي، بدعم القيادة الجامعية المستمر لملف الخريجين، مؤكدةً أن الوحدة تسعى إلى تنفيذ سلسلة من الفعاليات والملتقيات، وعقد بروتوكولات تعاون تسهم في ربط الخريجين بسوق العمل، بما يتماشى مع توجهات المجلس الأعلى للجامعات ومعايير جودة التعليم.

كما أكدت الدكتورة عزة جوهري، أهمية الدور الذي تقوم به وحدات متابعة الخريجين في دعم الطلاب والخريجين، من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية تعزز فرصهم في سوق العمل، وأن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تستهدف تنمية مهارات الخريجين في مجال ريادة الأعمال، وتمكينهم من تنفيذ مشروعاتهم الخاصة.

أداب بني سويف

ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لدعم وتأهيل الخريجين.. ندوة بجامعة بني سويف

