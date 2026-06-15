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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأول على الإبتدائية الأزهرية بسوهاج: بلاي ستيشن هدية نجاحي.. ونفسي أكون دكتور

الطالب مالك حسن
الطالب مالك حسن
محمد شحتة

حصل التلميذ مالك حسن عمر محمد فراج، على المركز الأول في الشهادة الإبتدائية الأزهرية بمحافظة سوهاج، وهو من قرية المحامدة البحرية، مركز سوهاج.

وقال مالك حسن، لصدى البلد، إن سر تفوقه في القرآن الكريم، أنه يحرص على حفظه بكثافة في فترة الإجازة الصيفية بجانب الحفظ والمراجعة أثناء الدراسة، منوها بأنه ختم القرآن مرة واحدة حتى الآن ويستمر في الحفظ والمراجعة.

وتابع: أذاكر من المغرب حتى الساعة الثالثة ليلا أيام الامتحانات، وفي أيام الدراسة ساعتين مذاكرة وساعتين راحة.

وعبر مالك حسن، عن أمنيته في المستقبل قائلا: نفسي في المستقبل أكون دكتور وألتحق بكلية الطب، وبشكر بابا وماما اللي كانت بتتعب معايا في المذاكرة والمدرسين اللي كانوا بيساعدوني ووالدي ووالدتي وعدوني بشراء بلاي ستيشن هدية النجاح.

ووجه مالك حسن، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على اهتمامه بأبنائه الطلاب والطالبات والتعليم في المعاهد الأزهرية.

وقالت والدة مالك حسن: ابني مؤدب جدا وهادي وعلى خلق كبير وكل الآباء يتمنوا يكونوا ابنهم لهدوئه وأخلاقه، منوهة أنه ملتزم جدا في المذاكرة وكان يذاكر وقت الامتحانات حتى الساعة الثانية ليلا ويواظب على الصلاة ولا يتركها.

اعتماد نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

واعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2026/2025م، ونتيجة البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، إضافة إلى نتائج «أبناؤنا في الخارج»، بحضور أ.د/ أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ حميد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بالقطاع.

وبلغت نسبة نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية 83.07% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات البالغ 262,841 طالبًا وطالبة، كما بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 71.64% من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 207,109 طلاب وطالبات، وجاءت نتيجة البرنامج التأهيلي الملحق بالشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 96.2%.

وجاءت نتائج امتحانات «أبناء الأزهر في الخارج»، بنسبة نجاح بلغت 95.58% للشهادة الابتدائية، فيما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية 95.8%.

وتقدم الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، بخالص التهاني وأصدق التبريكات إلى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي أولى العملية التعليمية عناية فائقة، كما هنأ الطلاب الناجحين وأسرهم بهذه المناسبة، داعيًا إياهم إلى مواصلة التفوق والاجتهاد، ومؤكدًا أن الأزهر الشريف سيظل داعمًا لأبنائه في مختلف المراحل التعليمية.

كما وجَّه الشكر والتقدير إلى المعلمين والإداريين والعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية على ما بذلوه من جهود مخلصة، أسهمت في نجاح العام الدراسي وخروج الامتحانات بصورة تعكس مكانة الأزهر الشريف وريادته التعليمية.

ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الرابط التالي من هنا

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