الأول مكرر بالإعدادية الأزهرية بالسويس: استعنت بالذكاء الاصطناعي ولا أعتمد على الدروس الخصوصية

حصل الطالب كريم الشاذلي اسماعيل، على المركز الأول مكرر في الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة السويس، معبرا عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز العظيم.

وقال كريم الشاذلي، في تصريح لصدى البلد: ختمت القرآن وأواظب على الصلوات في المسجد، كما أواظب على الحضور في المعهد ولا أعتمد على الدروس الخصوصية.

وتمنى الطالب كريم الشاذلي ، في المستقبل أن يلتحق بكلية الطب أو كلية الهندسة، ليصبح طبيبا أو مهندسا بإذن الله، منوها أنه يحرص كثيرا على المذاكرة من خلال قنوات اليوتيوب التي تنشر المقررات الخاصة بمواد الثانوية الأزهرية.

الصلاة والقرآن سر النجاح

وتابع كريم الشاذلي: أنصح زملائي بالصلاة وقراءة القرآن والمذاكرة أولا بأول ولا يكثروا منها حتى لا يملوا فيهملوها، منوها أن مادة أصول الدين كانت فيها بعض الصعوبة وكذلك الدراسات، أما باقي المواد فبالمذاكرة تكون سهلة وجميلة.

وأكد كريم الشاذلي، أن حفظ القرآن يسهل الدراسة في الأزهر وكذلك المواظبة على الحضور في المعهد ، للاستماع إلى شرح المعلمين، والمواظبة على حفظ القرآن سنويا.

وذكر كريم الشاذلي، أنه كان بستخدم الذكاء الاصطناعي أحيانا في المذاكرة إذا وقفت أمام نقطة معينة فيعرف إجابته من الذكاء الاصطناعي.

وقدم والد الطالب كريم الشاذلي، الشكر للمعلمين قائلا: أشكر المعلمين في المعهد لأنهم كانوا بيشرحوا لابني لوحده في الفصل فكانوا بيدرسوا الأخلاق قبل ما يدرسوا العلم ومحدش أجبر ابني على الدروس الخصوصية.