أسماء أوائل الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2026 في الغربية

تقدمت منطقة الغربية الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، بخالص التهنئة إلى أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات الأوائل بالشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026م، متمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح، وأن يواصلوا مسيرة التميز والتفوق العلمي.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في الغربية

وأعلنت منطقة الغربية الأزهرية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى المنطقة، على النحو التالي:

المركز الأول: جمال محمد جمال عيسى غريب – معهد أبورمان الإعدادي بنين.

المركز الثاني: أحمد محمد مصطفى عبد الحميد أبو العطا – معهد بسيون الإعدادي بنين.

المركز الثالث: أحمد سعد السيد مصطفى الفار – معهد فاروق السجيني بنين إبشواي.

المركز الثالث (مكرر): زياد منتصر عيد محمد الجوهري – معهد طنطا الإعدادي بنين.

المركز الرابع: جنى حسن حامد إبراهيم النويحي – معهد شوبرا الإعدادي فتيات.

المركز الخامس: حنين عبد العزيز محمود محمد المنسي – معهد المعتمدية الإعدادي فتيات.

المركز الخامس (مكرر): رودينا إبراهيم سعد سيد أحمد السعدني – معهد كفر أبو جندي الإعدادي فتيات.

المركز الخامس (مكرر): عبد الرحمن محمد عيد محمد أبو العينين – معهد كفر أبو جندي الإعدادي بنين.

المركز الخامس (مكرر): فاطمة سامح أحمد عبد السميع الغباري – معهد ميت عساس الإعدادي فتيات.

المركز الخامس (مكرر): يمنى هشام سيد أحمد حمادة – معهد سملا الإعدادي فتيات.

المركز السادس: أحمد فكري سعد إبراهيم جاد – معهد فاروق السجيني بنين إبشواي.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالغربية (مكفوفين)

المركز الأول: عبد الشافي محمد عبد الشافي عبد الواحد – معهد طنطا الإعدادي.

المركز الثاني: مريم محمد صلاح إبراهيم شحاتة – معهد فتيات تفهنا العزب الإعدادي.

المركز الثالث: عبد العزيز سعيد عبد العزيز حريزي – معهد الفرسق الإعدادي بنين.

المركز الرابع: ريماس عامر عبد الخالق محمد عامر – معهد الحسين بالعلو الإعدادي فتيات.

المركز الخامس: عاطف محمد عاطف عبد الهادي جنة – معهد محمد رجب برما الإعدادي بنين.

أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بالغربية

أولاً: العشرة الأوائل (مبصرين)

• ​الأول: حنين وجدي بركات علي سالم - معهد عبد العظيم عبد النموذجى بنات الابتدائي.

• ​الثاني: زينب أحمد عبد الله علي حفظ الله - معهد الخليفة الابتدائي بسند بسط.

• ​الثالث: جودي محمد حسين حسين عبد ربه - معهد برما الابتدائي.

• ​الثالث (مكرر): أسماء سامح عبد الحميد عبد الله أبو شنب - معهد شنرة البحرية الابتدائي.

• ​الثالث (مكرر): أسيل شريف محمد عبد العزيز محمد بخيت - معهد فتيات الدلجمون الابتدائي.

• ​السادس: عبد الرحمن وليد السيد أحمد الملاح - معهد محمد رجب بسجين الكوم الابتدائي بنين.

• ​السابع: عبد الرحمن ولاء شعبان مصطفى المظالي - معهد شوبر الابتدائي.

• ​الثامن: أحمد إسلام جمال محمود أحمد - معهد الملواني كفر الزيات الابتدائي .

• ​الثامن (مكرر): حياه محمد خليل عبد اللطيف الشرقاوي - معهد مسهلة الابتدائي.

• ​العاشر: محمد أحمد السيد أحمد علام - معهد الحاج ناجي فايد بصالحجر الابتدائي.

• ​العاشر (مكرر): إيمان أحمد محمد حجازي - معهد محلة روح الابتدائي .

• ​العاشر (مكرر): مريم حامد عبده إبراهيم أبو السعود - معهد ميت حبيب الابتدائي.

• ​العاشر (مكرر): حنين محمد سيد محمد درويش - معهد محمد عبد المجيد الفقي بمحلة اللبن الابتدائي.



ثانياً: العشرة الأوائل (مكفوفين)

• ​الأول: أحمد رمضان أحمد محمد الهيثم - معهد مشلة الابتدائي.

• ​الثاني: عبد الله سعيد حسن علي زلط - معهد حراء الابتدائي بالفرستق.

• ​الثالث: محمد بسيوني محمد بسيوني عبد العال - معهد ميت حبيش القبلية الابتدائي.

• ​الثالث (مكرر): عبد الله محمد عبد الله عبد الطالق عبد الرحمن - معهد ميت هاشم الابتدائي.

• ​الثالث (مكرر): شعبان إبراهيم رمضان شعبان الكومي - معهد كفر قريطنة الابتدائي.

• ​السادس: يوسف أيمن أحمد أبو الوفا شميس - معهد ميت عساس الابتدائي.

• ​السابع: محمود أشرف محمود سيد أحمد طبلة - معهد مصطفى كامل بكتامة الابتدائي.

• ​الثامن: وسام ياسر كمال علي أبو محمد - معهد شبرا بابل الابتدائي.

• ​الثامن (مكرر): منه الله محمد أحمد عيد البدراوي - معهد الشهداء بنواج الابتدائي.

• ​العاشر: حنين عبد الشافي محمد مصطفى البرماوى - معهد سماناي الابتدائي.



المنطقة الأزهرية بالغربية

وأوضحت منطقة الغربية الأزهرية، أن هذه النتائج المعلنة، وبيان الأوائل، تعد نتائج مبدئية، وهي قابلة للتعديل (وفقًا لما تسفر عنه نتائج الطعون).

​وأكدت منطقة الغربية الأزهرية اعتزازها بما حققه الطلاب من نتائج مشرفة تعكس ما بذلوه من جهد واجتهاد طوال العام الدراسي.