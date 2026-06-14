أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالقليوبية..صور

قدم الشيخ مجدي أتى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، و الشيخ إبراهيم الخولي، مدير عام الشؤون التعليم بالمنطقة، وجميع القيادات والعاملين بمنطقة القليوبية الأزهرية، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات إلى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026م.



وأعربت قيادات المنطقة عن بالغ سعادتها بما حققه الطلاب من نتائج مشرفة تعكس حجم الجهد المبذول طوال العام الدراسي، مؤكدين أن النجاح ثمرة الاجتهاد والمثابرة، وخطوة مهمة في مسيرة التفوق العلمي والأزهري.

كما وجهت المنطقة الأزهرية التحية والتقدير إلى أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات؛ لما قدموه من دعم ورعاية ومتابعة أسهمت في تحقيق هذا النجاح، متمنين لأبنائهم دوام التوفيق والتفوق في المراحل التعليمية المقبلة.

وأكد رئيس المنطقة أن الأزهر الشريف يواصل رسالته التعليمية والتربوية في إعداد أجيال واعية ومتميزة علميًا وأخلاقيًا، قادرة على خدمة دينها ووطنها، داعيًا الله تعالى أن يكلل جهود جميع الطلاب بمزيد من النجاح والتميز.