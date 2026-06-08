تعليم القليوبية : جروبات الغش تخدع الطلاب بإجابات وهمية لامتحان اللغة الإنجليزية

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن بعض جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت إجابات زعمت أنها خاصة بامتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بالمحافظة.



وأوضح المصدر أنه بمراجعة الإجابات المتداولة ومطابقتها مع أسئلة الامتحان الفعلية، تبين أنها لا تمت بصلة لامتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان، مؤكدًا أن ما يتم نشره يهدف إلى تضليل الطلاب وخداعهم.



وأشار المصدر إلى أن غرف العمليات تتابع سير الامتحانات بشكل مستمر، مع رصد أي محاولات للغش أو تداول معلومات غير صحيحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، داعيًا الطلاب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الاعتماد على ما يتم نشره عبر جروبات الغش، والتركيز على أداء الامتحانات داخل اللجان.