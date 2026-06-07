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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ القليوبية يقود حملة حاسمة لإنهاء عشوائية سوق بهتيم ويوجه ببدء التطوير

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

قاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، حملة مكبرة لإزالة سوق بهتيم العشوائي، بعد أن تحولت المنطقة إلى بؤرة للتكدسات المرورية والإشغالات التي أعاقت حركة المواطنين والمركبات وأثرت على المظهر الحضاري للمنطقة، الأمر الذي استدعى تدخلاً حاسماً لإعادة الانضباط وفتح الشارع أمام الحركة المرورية.

وجاءت الحملة بعد رصد شكاوى متكررة من المواطنين بشأن التكدسات المرورية اليومية وصعوبة الحركة داخل شارع سوق بهتيم، نتيجة انتشار الإشغالات والعشش والأكشاك المخالفة والتعديات على حرم الطريق العام. كما مثلت هذه المظاهر العشوائية مصدرًا للخطورة على السلامة العامة، وما قد تسببه من مخاطر في حالات الطوارئ أو الحرائق، فضلًا عن آثارها البيئية السلبية وما تسببه من إزعاج للمواطنين المقيمين بالعقارات والشوارع المطلة على المنطقة.

وتمكنت الحملة من إزالة كافة الإشغالات الموجودة بالشارع وفتحه بالكامل أمام حركة المواطنين والسيارات، حيث جرى إزالة جميع العشش والأكشاك المخالفة، إلى جانب رفع البروزات الخاصة بالمحال التجارية المتعدية على خط تنظيم الشارع العام.

كما تضمنت الإجراءات رفع ومصادرة كافة الإشغالات والتعديات التي تم إزالتها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك، مع متابعة المحافظ ميدانيًا لأعمال رفع المخلفات والتأكد من إعادة الانضباط الكامل للمنطقة.

وشهدت الحملة الدفع بعدد 4 لوادر و6 سيارات نقل ثقيل لرفع مخلفات الإزالة وتطهير الشارع، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، بما أسهم في سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة فتح الشارع أمام المواطنين والسيارات في وقت قياسي.

في سياق متصل، وجه محافظ القليوبية ببدء أعمال التطوير فورًا، مكلفًا الأجهزة التنفيذية بسرعة رصف الشارع وإعادة تخطيطه هندسيًا ومروريًا بما يحقق السيولة المرورية ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التشديد على تكثيف المتابعة الميدانية لمنع عودة الإشغالات أو الباعة الجائلين مرة أخرى.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة حريصة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على مصادر رزق المواطنين وحماية حق المجتمع في شوارع آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى أن وجود أسواق حضارية ومواقع مخصصة للأنشطة التجارية يتيح للمواطنين ممارسة أعمالهم بصورة قانونية ومنظمة، دون التعدي على حرم الطريق العام أو التأثير على الحركة المرورية.

وشدد المحافظ على أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مظاهر عشوائية تعوق مصالح المواطنين أو تمس المظهر الحضاري للمدن، مع الاستمرار في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بمختلف أنحاء المحافظة.

وفي ختام أعمال الحملة، وجه محافظ القليوبية خالص الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على دورها البارز في تأمين الحملة وفرض سيادة القانون، وعلى رأسهم اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، مشيدًا بالتعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية، والذي أسهم في نجاح الحملة واستعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمنطقة.

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