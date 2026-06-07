القليوبية: حرمان طالبة من امتحان الشهادة الإعدادية بسبب تصوير الهندسة

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية حرمان طالبة بالشهادة الإعدادية 2026 من استكمال أداء امتحان الهندسة للفصل الدراسي الثاني، داخل إحدى اللجان التابعة لإدارة طوخ التعليمية، بعد ضبطها أثناء محاولة تصوير ورقة الأسئلة عقب دقائق من بدء الامتحان.



وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة فور رصد الواقعة، في إطار تطبيق التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات والتصدي لمحاولات الغش الإلكتروني وتسريب الأسئلة.

وتواصل غرف العمليات بمديرية التربية والتعليم متابعة سير الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات أو محاولات للإخلال بضوابط الامتحانات، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.