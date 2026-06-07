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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق المكاتب والإشغالات بمحيط لجان الشهادة الإعدادية بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

شن مجلس مدينة شبرا الخيمة، وحي عرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لغلق المكاتب والإشغالات الموجودة أمام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، للتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، وعدم السماح بأعمال الغش، كما تم المرور على مدارس المرحلة الإعدادية، للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية.


جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة ورئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وأوضح مجلس مدينة شيرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن الحملة استهدفت منع أي معوقات قد تؤثر في سير الامتحانات وذلك في إطار المتابعة المستمرة وحرص الحي على توفير بيئة مناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم لضمان انتظام العملية الامتحانية وتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

القليوبية شبرا الخيمة محافظة القليوبية حملة الشهادة الإعدادية

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