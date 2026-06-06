بسبب الغش .. طالبان يتعديان على زميلهما عقب الامتحان بالقليوبية

شهدت قرية برشوم دائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية واقعة مأساوية حيث قاما طالبين شقيقين بالتعدي على طالب زميلهما عقب أداء امتحان الشهاده الاعدادية بمدرسة الشهيد خالد حسانين بسبب خلافات بينهما وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها العام والتحفظ على الطالبين وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين طالبين خارج مدرسة الشهيد خالد حسانين بقرية برشوم دائرة مركز شرطة طوخ ووجود مصاب.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين أن المشاجرة بين طالبين شقيقين وطالب اخر ثالث وجميعهم بالصف الثالث الاعدادي حيث قاما الشققيين بالتعدي بالضرب على زميلهما الثالث عقب خروجهم من الامتحان ما أسفر عن اصابته في الرأس وتم نقله في حالة حرجة للمستشفى وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.