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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد اتهامه بابتزاز ولية أمر .. تجديد حبس مسؤول بالتعليم في القليوبية

المتهم
المتهم
إبراهيم الهواري

قررت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، تجديد حبس المتهم في واقعة اتهام مدير بإدارة التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني، على خلفية اتهامه بابتزاز ولية أمر طالبة والتلفظ معها بألفاظ خادشة للحياء، مقابل مساعدتها في نقل ابنتها من إحدى المدارس وتعديل درجاتها.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن اتهام مدير بإدارة التعليم الإعدادي بابتزاز ولية أمر طالبة، مقابل إنهاء إجراءات نقل الطالبة وتعديل درجاتها.


وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول بنها، يفيد برصد المقطع المتداول علي مواقع التواصل الإجتماعى.


وبالفحص بقيادة رئيس مباحث قسم أول بنها، أمكن تحديد ولية الأمر الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وبسؤالها أفادت بأنها كانت ترغب في نقل ابنتها إلى مدرسة قريبة من محل إقامتها عقب انفصالها عن زوجها، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، ما دفعها للتوجه إلى الجهة المختصة، حيث التقت بالمسؤول محل الاتهام، والذي طلب منها - وفق أقوالها - مقابلًا لإنهاء إجراءات النقل.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، كما صدر قرار بإيقافه عن العمل من الجهة الإدارية المختصة على خلفية الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الأجهزة الأمنية

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