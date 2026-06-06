امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. استبعاد رئيس لجنة وإحالة مراقب للتحقيق

قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استبعاد رئيس إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وإحالة المراقب الأول للتحقيق، وذلك على خلفية ضبط طالب قام بتصوير وتداول ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية عبر مواقع التواصل ووسائل الغش الإلكتروني.



وكشفت المتابعة أن الطالب تمكن من تصوير ورقة الامتحان بعد مرور نحو نصف ساعة من بدء اللجنة، قبل تداولها إلكترونيًا، الأمر الذي دفع الجهات المختصة بمديرية التربية والتعليم إلى اتخاذ إجراءات فورية حيال الواقعة.



وأكدت المديرية استمرار التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المتسببين، في إطار الحرص على تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين الطلاب خلال سير امتحانات الشهادة الإعدادية.