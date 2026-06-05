محامي المجني عليها بواقعة فيديو مسؤول تعليم القليوبية: إخلاء سبيل موكلتي دون توجيه اتهامات لها

قال المحامي ناصر خطاب، دفاع المجني عليها في واقعة ابتزاز مسؤول التعليم بالقليوبية، ولية أمر طالبة، إن نيابة أول بنها أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل موكلته من سراي النيابة، مؤكدًا أنه لم يتم توجيه أي اتهامات إليها نهائيًا.



وأضاف خطاب أن النيابة قررت عرض المتهم غدًا لاستكمال التحريات، مشيرًا إلى أن التهم الموجهة إليه من النيابة العامة: ارتكاب جناية رشوة تامة عن طريق طلب رشوة جنسية وفقا لنص المادة 103 عقوبات، وتنص علي أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة ما أعطي أو وعد به.

وبالمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري المتعلقة بجريمة التحرش الجنسي وتنص – بعد التعديلات الأخيرة – على أنه:( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى، وتشدد العقوبة إذا تكرر الفعل من الجاني عن طريق الملاحقة أو التتبع للمجني عليه

وأوضح دفاع المجني عليها أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن النيابة تباشر إجراءاتها القانونية للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما تراه مناسبًا في ضوء نتائج التحريات والأدلة المقدمة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ابتزاز مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية ولية أمر طالبة والتلفظ معها بألفاظ خادشة للحياء مقابل نقل ابنتها من إحدى المدارس وتعديل درجاتها.

وبالفحص أمكن تحديد ولية الأمر المشار إليها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبسؤالها قررت برغبتها في نقل نجلتها إلى إحدى المدارس بنطاق محل سكنها بالإسكندرية لانفصالها عن زوجها، ولدى رفض إدارة المدرسة توجهت للجهة المختصة بتاريخ 11 مايو وتقابلت مع الظاهر بمقطع الفيديو، حيث قام بابتزازها على النحو المشار إليه نظير مساعدتها والموافقة على نقل نجلتها.

وتم ضبطه مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، صادر بشأنه قرار بالإيقاف عن العمل من الجهة الإدارية المختصة في الواقعة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.