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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القليوبية تستكمل استعداداتها لامتحانات الثانوية الأزهرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

عقد الشيخ مجدي أتى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اجتماعًا موسعًا مع مديري المراحل التعليمية والموجهين العموم بالمنطقة، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، والتأكد من جاهزية جميع اللجان وتوافر المقومات اللازمة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية.
وخلال الاجتماع، استعرض مختلف الإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بأعمال الامتحانات، مؤكدًا أهمية الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، بما يحقق الانضباط الكامل داخل اللجان، ويوفر المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء والاستقرار.
وشدد فضيلة رئيس الإدارة المركزية على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ أثناء فترة الامتحانات، مع تعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية؛ لضمان حسن سير العمل وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية.


كما أكد فضيلته أهمية تحمّل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والتعليمية، والعمل بروح الفريق الواحد؛ بما يسهم في إنجاح الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وفق توجيهات الأزهر الشريف وحرصه الدائم على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.


وتناول الاجتماع عددًا من الترتيبات الخاصة بتجهيز اللجان وتأمينها، ومراجعة الجوانب الفنية والتنظيمية كافة، بما يضمن انتظام أعمال الامتحانات وخروجها بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة الأزهر الشريف ورسالته التعليمية والتربوية.


ويأتي ذلك في إطار حرص منطقة القليوبية الأزهرية على الاستعداد الأمثل لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاحها، بما يحقق مصلحة الطلاب ويسهم في أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

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