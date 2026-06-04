لتصويرها ورقة الامتحانات .. حرمان طالبة من استكمال الامتحانات واستبعاد رئيس لجنة في القليوبية

قرّرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية حرمان طالبة من استكمال الامتحانات واستبعاد رئيس لجنة بإحدى لجان قرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، وذلك على خلفية واقعة تصوير وتداول ورقة أسئلة امتحان مادة التربية الدينية الخاصة بالشهادة الإعدادية.

جاء ذلك عقب رصد تداول صور لأسئلة امتحان التربية الدينية على صفحات الغش الإلكتروني وغرف تطبيق "تليجرام" التابعة لما يعرف بـ"شاومينج"، بعد دقائق من بدء اللجان في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع انطلاق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.



وكانت مجموعات الغش الإلكتروني قد نشرت صورًا زُعم أنها لأسئلة امتحان التربية الدينية من داخل إحدى اللجان، الأمر الذي دفع الجهات المختصة بمديرية التربية والتعليم إلى تتبع مصدر الصور وفحص الواقعة، حيث تبين مسؤولية طالبة عن تصوير ورقة الأسئلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقها، إلى جانب استبعاد رئيس اللجنة محل الواقعة.

وأكدت المديرية استمرار المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات داخل اللجان، والتعامل بحزم مع أي محاولات للغش أو الإخلال بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.