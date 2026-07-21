الرئيس الإيراني: المرشد وجه بضرورة إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن جميع القرارات في البلاد تُتخذ وفق توجيهات المرشد مجتبى خامنئي، مؤكدًا أن مستوى التواصل معه ازداد خلال الفترة الأخيرة، وفقا لما جاء عبر القاهرة الإخبارية.

وأضاف "بزشكيان"، خلال كلمته في مراسم اليوم الوطني لتكريم الصناعة والتعدين، والتي أوردتها وكالة "مهر"، اليوم الثلاثاء، أن خامنئي شدد في اجتماعات خاصة على ضرورة إنهاء حالة “اللا حرب واللا سلم”

وأضاف أن موقف طهران في المفاوضات استند إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام صادرات النفط ومعالجة القضايا الحيوية الأخرى، قبل أن يتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بتعهداتها.

أتت تصريحات بزشكيان فيما يواصل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تجنب الظهور علنًا منذ تعيينه في مارس الماضي، ما أبقى التكهنات بشأن وضعه قائمة، وسط شائعات تحدثت عن إصابته في الضربات "الأمريكية - الإسرائيلية" التي أسفرت عن مقتل والده في بداية الحرب.

وجدد الرئيس الإيراني الاتهامات لواشنطن بشن "حرب شاملة"؛ بهدف خلق ضغوط داخلية والتسبب في انهيار اجتماعي، قائلًا: "إن استهداف البنية التحتية كان يهدف إلى إضعاف البلاد، إلا أن الانسجام الداخلي وصمود المنتجين والصناعيين حالا دون تحقيق تلك الأهداف".

وتزامنت تصريحات الرئيس الإيراني مع استمرار الضربات العسكرية داخل إيران، إذ أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض نقطة في المناطق الجبلية بمدينة خرم آباد، بمحافظة لرستان غربي البلاد، لهجوم جديد.