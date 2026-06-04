ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

قرر أشرف محمود، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اتخاذ إجراءات عاجلة بحق مدير التعليم الإعدادي بالمديرية، عقب تداول فيديو أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.





وشملت القرارات إقالة المسؤول من منصبه، ونقله خارج ديوان المديرية، مع إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب إبلاغ النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وأكد مصدر مسؤول بالمديرية أن الواقعة ليست حديثة، وتم التعامل معها فور العلم بها منذ نحو أسبوعين، موضحًا أن الفيديو جرى تصويره بواسطة ساعة ذكية.





وأضاف أن السيدة الظاهرة بالمقطع هي ولية أمر لتلميذ كانت تسعى لنقل نجلها من مدرسة إلى أخرى.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.