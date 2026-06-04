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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)
(واقعة مدير التعليم الإعدادي)
مروج حسني

قرر أشرف محمود، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اتخاذ إجراءات عاجلة بحق مدير التعليم الإعدادي بالمديرية، عقب تداول فيديو أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.


 

وشملت القرارات إقالة المسؤول من منصبه، ونقله خارج ديوان المديرية، مع إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب إبلاغ النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 

وأكد مصدر مسؤول بالمديرية أن الواقعة ليست حديثة، وتم التعامل معها فور العلم بها منذ نحو أسبوعين، موضحًا أن الفيديو جرى تصويره بواسطة ساعة ذكية.


 

وأضاف أن السيدة الظاهرة بالمقطع هي ولية أمر لتلميذ كانت تسعى لنقل نجلها من مدرسة إلى أخرى.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

محافظة القليوبية واقعة محافظة القليوبية مدير التعليم الإعدادي إجراءات عاجلة وزارة التربية والتعليم

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