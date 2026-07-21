محافظ الفيوم : نولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الإنتاج الحيواني والداجني

أكد محافظ الفيوم، الدكتور محمد هانئ غنيم، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، فضلا عن أنها أطلقت مبادرة لتوفير اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحسين الإنتاج الحيواني والداجني، والتوسع في مشروعات تسمين البتلو، خاصة وأن المحافظة تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها للتوسع في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور حامد موسى الأقنص، لبحث أوجه التعاون المشترك في دعم الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب المحافظ، خلال اللقاء، عن ترحيبه بزيارة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مؤكداً حرص المحافظة على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الهيئة، والتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الثروة الحيوانية والداجنة باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وتناول القاء، مناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بتطوير منظومة الخدمات البيطرية بالمحافظة، وآليات رفع كفاءة الأداء وتعزيز برامج الوقاية والتحصين، فضلاً عن التوسع في تقديم الخدمات البيطرية للمربيين، بما ينعكس إيجاباً على تنمية الثروة الحيوانية وتحسين سلالاتها وزيادة إنتاجيتها، إضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المشتركة.

كما أكد الدكتور غنيم، حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللوجيستي لمديرية الطب البيطري، لتعزيز دورها في حماية الثروة الحيوانية والداجنة، مشيراً أن الموقع الجغرافي للمحافظة يتطلب تكثيف جهود الطب البيطري، وتعزيز الحملات الوقائية، وتشديد الرقابة على سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني، للحفاظ على الثروة الحيوانية وحماية صحة المواطنين، ودعم استقرار المجتمع الريفي وتحقيق أهداف التنمية.

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تقديره للدعم الذي توليه محافظة الفيوم لقطاع الطب البيطري، مؤكداً استمرار التعاون مع المحافظة في تنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف تطوير الخدمات البيطرية، ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي ودعم جهود التنمية المستدامة.