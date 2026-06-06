أجواء هادئة.. محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية والإعدادية

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة ميدانية موسعة بمدينة بنها لمتابعة انتظام سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والشهادة الإعدادية العامة، وامتحانات الدبلومات الفنية، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

رافق المحافظ خلال الجولة ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والشيخ مجدي أتى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالقليوبية، ووليد الشهاوي رئيس مدينة بنها.

واستهل المحافظ جولته بتفقد لجنة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد بنها الأزهري للبنين بمنطقة الفيلات، ثم تفقد لجنة الشهادة الإعدادية بمدرسة مصطفى كامل الرسمية لغات.

كما شملت الجولة لجنة الدبلومات الفنية بالمدرسة الثانوية الفندقية خلف ديوان عام المحافظة، ولجنة الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد فتيات بنها الثانوي الأزهري بمنطقة عزبة الزراعة، واختتم جولته بتفقد لجان الشهادة الإعدادية بمدرسة ناصر الإعدادية بنين بمدينة بنها.



وخلال الجولة أكد محافظ القليوبية ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإخلال بسيرها، مشددًا على التعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات، بما يضمن خروجها بالشكل اللائق.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى عدد من الطلاب بشأن مستوى الامتحانات، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.

وأشار المحافظ إلى أنه سبق وأن وجه كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالاستعداد المبكر وتضافر كافة الجهود لتوفير الأجواء المناسبة والمناخ الهادئ للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على توفير التهوية والإضاءة الجيدة داخل اللجان والتعامل الفوري مع أي شكاوى طارئة.

كما تضمنت الجولة تفقد غرف العيادات داخل عدد من اللجان، حيث اطمأن المحافظ على مستوى التجهيزات الطبية وجاهزية الفرق الصحية للتعامل السريع والفعال مع أي حالات طارئة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وأكد محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية، مشيرًا إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم على مدار الساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والمراكز والمدن، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة أو شكاوى، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية بكافة اللجان على مستوى المحافظة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن المحافظة أنهت تجهيز جميع اللجان واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات بمختلف أنحاء المحافظة، موضحًا أن إجمالي اللجان المجهزة بلغ 440 لجنة للشهادة الإعدادية تستقبل 120,426 طالبًا وطالبة، و137 لجنة للدبلومات الفنية تستقبل 46,312 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 13 لجنة للشهادة الثانوية الأزهرية تستقبل 4,272 طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية على مدار فترة الامتحانات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.

وفي ختام جولته، تمنى محافظ القليوبية لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان أداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة.