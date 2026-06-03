جامعة بنها: إصدار دليل إرشادي شامل عن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

ترأس الدكتور طه عاشور نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماع لمناقشة آليات العمل والمشاركة في الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بكليات الجامعة.



جاء ذلك بحضور عدد من وكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع ، وتنسيق الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.



وخلال الاجتماع ، أكد الدكتور طه عاشور ، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تعتبر من المبادرات المهمة من أجل تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذلك الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأضاف نائب رئيس الجامعة ، قطاع خدمة المجتمع بالجامعة قد أصدر الدليل الإرشادي الشامل والمستدام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، مشيرا الى أن المسابقة مفتوحة لجميع منتسبي جامعة بنها من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب ، لافتا أنها تستهدف اختيار أفضل المشروعات التي تجمع بين البعد البيئي والتكنولوجي، وتمتلك نماذج أولية قابلة للتطبيق، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات ذات أثر تنموي واقتصادي حقيقي، وقادرة على جذب التمويل والاستثمار والتوسع على نطاق أوسع.



وأشار الدكتور طه عاشور الى أن جامعة بنها حريصة علي المساهمة والمشاركة الفعالة في التوعية بقضايا البيئة وتغيرات المناخ ومخاطرها ، موجها منتسبي الجامعة بضرورة المشاركة فى "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" الدورة الرابعة 2026



يذكر أن المبادرة تستهدف 6 فئات رئيسية تشمل المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى مشروعات الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المرتبطة بالمرأة وتغير المناخ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

كما أن اللجنة المختصة ستقوم بتقييم المشروعات المتقدمة وفق ستة معايير أساسية تشمل المكون الأخضر، والمكون التكنولوجي، والجدوى الاقتصادية، والأثر التنموي للمشروع، وقابلية التوسع والتكرار، بالإضافة إلى معيار تمكين المرأة وتعزيز دورها في القيادة والمشاركة المجتمعية.