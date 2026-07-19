سي بي إس نيوز: الجنديان القتيلان بهجوم إيران استهدفا قاعدة موفق السلطي بالأردن

كشف شبكة سي بي إس نيوز ناقلة عن مسؤول أمريكي قوله أن الهجوم الإيراني الذي أوقع قتيلين أمريكيين استهدف قاعدة موفق السلطي في الأردن.

أعلنت واشنطن أنها شنت موجة جديدة من الضربات الجوية يوم السبت ضد إيران بأوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) على موقع إكس.

وقالت سنتكوم: "بدأت القوات الأمريكية اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، شن غارات جوية جديدة على إيران بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وتهدف هذه الضربات إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ومعاقبة قوات الحرس الثوري التي شنت هجمات على جنود أمريكيين في الأردن الليلة الماضية، بشكل سريع".

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) يوم السبت عن مقتل جنديين أمريكيين وفقدان جندي آخر إثر هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في الأردن يوم الجمعة.