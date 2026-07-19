عطل فني يضرب فيسبوك وإنستجرام يمنع آلاف المستخدمين من الوصول للحسابات

أبلغ الآلاف من المستخدمين عن مشكلات في الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال الساعات الأولى من صباح اليوم /الأحد/، بعدما ظهرت على الموقع رسالة تفيد بأن الحسابات "غير متاحة مؤقتًا".

ووفقًا لبيانات موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في رصد الأعطال بحسب ما نشرته مجلة (نيوزويك) الأمريكية، بدأت المشكلات في الظهور صباح اليوم مع تلقي آلاف البلاغات من مستخدمين داخل الولايات المتحدة.

كما أفاد بعض المستخدمين بوجود مشكلات في الوصول إلى تطبيق "إنستجرام" في التوقيت نفسه، علمًا بأن المنصتين مملوكتان لشركة "ميتا".

وجاء في الرسالة التي ظهرت للمستخدمين على فيسبوك: “حسابك غير متاح حاليًا بسبب مشكلة في الموقع.. نتوقع حل هذه المشكلة قريبًا.. يرجى إعادة المحاولة بعد بضع دقائق".

كما جرى الإبلاغ عن مشكلات مماثلة في كندا والمملكة المتحدة والهند.

وبدا أن هناك نمطا واضحا للمشكلة، إذ أفاد عدد من المستخدمين بأن "فيسبوك" يعمل على الهواتف المحمولة.. بينما يتعذر الوصول إليه عبر متصفحات أجهزة الكمبيوتر.

ووفقًا لبيانات "داون ديتيكتور".. ارتبط 63% من البلاغات بالموقع الإلكتروني، بينما تعلقت 20% بالأجهزة المحمولة، و10% بتطبيق "فيسبوك".