رباعية الدفع.. ماذا تقدم جيب شيروكي 2026 الجديدة كليًا؟

ترتبط علامة جيب بتاريخ طويل في صناعة السيارات متعددة الاستخدامات، إذ تعود بدايات الشركة إلى أربعينيات القرن الماضي عندما اشتهرت بإنتاج المركبات المخصصة للطرق الوعرة، قبل أن تتوسع في تطوير سيارات الدفع الرباعي.

وتعد شيروكي من أبرز إصدارات العلامة، والتي ظهرت لأول مرة عام 1974، ليصبح أحد أشهر الطرازات التي قدمتها الشركة على مدار أجيال متعاقبة، وصولًا إلى نسخة جيب شيروكي 2026 الجديدة كليًا والمقدمة عالميًا.

جيب شيروكي 2026

أبعاد جيب شيروكي 2026

جاءت جيب شيروكي 2026 بهيكل يعكس طبيعة السيارة متعددة الاستخدامات، حيث يبلغ طولها 4,778 ملم، بينما يصل العرض إلى 2,123 ملم، في حين يبلغ الارتفاع 1,715 ملم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,870 ملم.

أداء ومحرك جيب شيروكي 2026

تعتمد السيارة جيب شيروكي 2026 على منظومة هجينة، حيث تضم محرك بنزين تيربو سعة 1.6 لتر يولد قوة تبلغ 179 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 300 نيوتن متر، ويعمل هذا المحرك بالتعاون مع محركين كهربائيين وبطارية ليثيوم أيون بسعة 1.08 كيلوواط ساعة، لتصل القوة الإجمالية للنظام إلى 213 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران الكلي 312 نيوتن متر.

جيب شيروكي 2026

وتقدم جيب شيروكي 2026 معدلات استهلاك وقود اقتصادية، إذ تسجل السيارة معدل 17.8 كيلومترًا لكل لتر داخل المدن، و14 كيلومترًا لكل لتر على الطرق السريعة، بمتوسط يبلغ 15.7 كيلومترًا لكل لتر، كما تتمتع بقدرة سحب تصل إلى 1,587 كيلوجرامًا.

أبرز تجهيزات جيب شيروكي 2026

حصلت المقصورة على مجموعة من التجهيزات التقنية حيث زودت السيارة بشاشة وسطية للمعلومات والترفيه قياس 12.3 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي عبر نظامي أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، بما يتيح تشغيل تطبيقات الهواتف الذكية.

جيب شيروكي 2026

كما تضم السيارة شاشة عدادات رقمية عالية الدقة بقياس 10.25 بوصة لعرض بيانات القيادة بصورة واضحة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظامًا صوتيًا ترفيهيًا، وفتحات تكييف للمقاعد الخلفية، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية ومنافذ .USB

وزودت جيب شيروكي 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق حيث تتضمن مكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب نظام مراقبة النقاط العمياء الذي يساعد السائق عند تغيير المسار، كما تأتي السيارة مزودة بكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية.