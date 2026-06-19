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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جيب ريكون الكهربائية بقوة 670 حصانًا تواجه مشكلة تهدد نجاحها

جيپ ريكون
جيپ ريكون
عزة عاطف

كشفت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) رسمياً عن أرقام مدى السير المعتمدة لسيارة الطرق الوعرة الكهربائية بالكامل “جيپ ريكون موآب” لعام 2026. 

وصدم الرقم الرسمي التوقعات الاستثمارية واللوجستية المبدئية لعلامة جيپ؛ حيث سجلت السيارة نطاق سير يبلغ 222 ميلاً فقط (حوالي 357 كيلومترًا) للشحنة الواحدة، وهو ما يقل عن الرقم الذي كانت تطمح إليه الشركة البالغة قيمته ماديًا 230 ميلاً، الأمر الذي يضع الشاسيه الجديد في موقف تنافسي حرج أمام رغبات الملاك في صالات العرض العالمية.

قدرات ميكانيكية خارقة مستوحاة من طراز رانجلر الأسطوري

على الرغم من خيبة الأمل اللوجستية المتعلقة ببطارية السيارة ومدى سيرها، إلا أن ريكون موآب تقدم أداءً ميكانيكيًا وهندسيًا مرعبًا يتحدث لغة الأرقام الصارمة؛ إذ تم تزويد الهيكل بمنظومة دفع كهربائية مزدوجة تولد قوة مادية مذهلة تصل إلى 670 حصانًا. 

وتأتي المركبة مدعومة بحصانة جبلية كاملة تتيح للملاك إزالة الأبواب الأربعة ماديًا، وفك السقف بالكامل للاستمتاع بالطبيعة، مع الاعتماد على زوايا دخول وخروج حادة، ونظام إدارة الدفع الذكي (Selec-Terrain) لتقليص عيوب الانزلاق على الصخور والرمال.

مواجهة تسويقية حادة أمام ريفيان "R2" وجداول الأسعار الرسمية

تستعد أساطيل جيپ للانطلاق ماديًا في أسواق الولايات المتحدة وكندا خلال النصف الثاني من العام الجاري 2026، حيث سيتم تصنيع وبناء الشاسيه في مصنع "تولوكا" التابع لمجموعة ستيلانتس في المكسيك، وبسعر رسمي يبدأ من 65000 دولار أمريكي. 

وتواجه ريكون معضلة تسويقية كبرى أمام منافستها المباشرة "ريفيان R2" (Rivian R2) التي تُباع بسعر استثماري أقل وبمدى سير أطول يتجاوز حاجز 300 ميل، وإن كانت جيپ تتفوق بوضوح في جانب الدعم الفني وعراقة أنظمة التعليق المخصصة للمسارات الوعرة لضمان أعلى معايير الجودة والتوثيق المالي للمستهلكين.

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