قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من التهدئة الإقليمية إلى الاستثمار.. وزارة الإعلام تستعرض نتائج مشاركة الرئيس السيسي بقمة السبع
خبير سياسي: نتنياهو ورط الولايات المتحدة في حسابات خاطئة تجاه إيران
اعتقال متشددين خلال مواجهات مع الشرطة في القدس بعد إغلاق طرق وإشعال حرائق
حفاظًا على اللاعبين.. منتخب مصر يعدّل برنامج السفر قبل مواجهة إيران في كأس العالم 2026
إطلاق نار وطعن في تايمز سكوير يثيران استنفاراً أمنياً في نيويورك
هند الضاوي: خطاب هاكابي يتجاوز الدبلوماسية ويكرّس الرؤية الإسرائيلية في المنطقة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19 يونيو 2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة
البابا تواضروس يوجه رسالة دعم وتشجيع لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات
ثابت عند 6150 جنيهًا.. سعر الذهب صباح اليوم
دعاء أول جمعة في العام الهجري الجديدة 1448.. 6 كلمات تغير حياتك
وول ستريت جورنال: البنتاجون تطلب 80 مليار دولار إضافية لتغطية تكاليف الحرب مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تصل لـ 335 حصانًا.. ماذا تقدم جي ايه سي HYPTEC HT الكهربائية الجديدة؟

جي ايه سي HYPTEC HT
جي ايه سي HYPTEC HT
صبري طلبه

تنتمي جي ايه سي HYPTEC HT إلى فئة السيارات الكهربائية متعددة الاستخدامات، ويأتي هذا الطراز مزودًا بمنظومة كهربائية متطورة، إلى جانب مجموعة واسعة من أنظمة المساعدة.

أبعاد جي ايه سي HYPTEC HT

تعتمد السيارة جي ايه سي HYPTEC HT على تصميم يرتكز إلى أبعاد كبيرة نسبيًا ضمن فئتها، حيث يبلغ طولها 4.935 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.920 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.700 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.935 متر، وتتمتع HYPTEC HT بخلوص أرضي يبلغ 168 ملم، كما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 670 لترًا.

جي ايه سي HYPTEC HT

منظومة كهربائية بقوة 335 حصانًا

تعتمد السيارة جي ايه سي HYPTEC HT على محرك كهربائي واحد يتولى إرسال القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 335 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 430 نيوتن متر.

وتستمد المنظومة الكهربائية طاقتها من بطارية بسعة 72.7 كيلوواط ساعة، وتوفر جي ايه سي HYPTEC HT مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 445 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، بينما تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 183 كيلومترًا في الساعة. 

جي ايه سي HYPTEC HT

تجهيزات جي ايه سي HYPTEC HT

تأتي جي ايه سي HYPTEC HT بمقعد للسائق مزودًا بخاصية التعديل الكهربائي مع الذاكرة والتدفئة والتبريد، إضافة إلى 12 وضعية مختلفة للتعديل، كما يحصل الراكب الأمامي على مقعد كهربائي أيضًا، وتحتوي السيارة على شاشة معلومات وترفيه بقياس 14.6 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

وتضم شاشة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة، إلى جانب نظام صوتي مكون من 12 سماعة، وحصلت HYPTEC HT على مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، وتشمل التجهيزات نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة المسار التي تتضمن التحذير عند الخروج من المسار والمساعدة على البقاء داخله.

جي ايه سي HYPTEC HT

كما زودت السيارة بنظام مراقبة النقاط العمياء، إلى جانب نظام التحذير من حركة المرور الخلفية، وتشمل منظومة السلامة أيضًا المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام الثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى مثبت السرعة وحساسات الركن الأمامية والخلفية.

جي ايه سي HYPTEC HT جي ايه سي HYPTEC HT مواصفات جي ايه سي HYPTEC HT السيارة جي ايه سي HYPTEC HT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

الدواجن

من 50 جنيها | استمرار انخفاض أسعار الدواجن.. اعرف وصلت كام

الجنيه الذهب

نزل 1200 جنيه في الصاغة.. الجنيه الذهب يسجل 49 ألف جنيه مساء اليوم

خط يورط طالب في قضية مخدرات.. ازاى تتأكد من عدم وجود خط محمول باسمك دون علمك؟

خط محمول يورط طالب في قضية مخدرات.. ازاى تتأكد من عدم وجود شريحة باسمك دون علمك؟

منظومة التموين

ماذا سيحدث لرغيف الخبز المدعم؟.. تفاصيل منظومة التموين الجديدة ونصيب الفرد

خسارة جديدة للذهب مع نهاية الأسبوع

هبوط عالمي ومحلي.. الذهب يسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وعيار 21 عند 6090 جنيهاً

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

سعر الذهب

5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبارأسوان| فعاليات مبادرة أسوان بلاإدمان.. التعامل مع الكلاب الضالة بأسلوب علمي.. حملة لإزالة للتعديات.. وترقب نتيجة الشهادة الإعدادية

وسائل لنقل طلاب الثانوية العامة

محافظ القليوبية يعلن خطة متكاملة لنقل طلاب الثانوية العامة إلى لجان الامتحانات

افتتاح الحديقة يأتي ضمن احتفالات مدينة بورفؤاد بمرور 100 عام على إنشائها

رئيس مدينة بورفؤاد تتفقد اعمال تطوير ورفع كفاءة "حديقة المنتزه "التاريخية

بالصور

سبب غير متوقع لألم الكعب عند الاستيقاظ من النوم.. احترس من تجاهله

لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟
لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟
لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟

بإطلالة صيفية ناعمة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بأناقتها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

الوقت الأمثل لتناولها.. مشروبات عشبية تقلل التهابات الجسم وتدعم صحة القلب

أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها

فيديو

بسمة وهبة

مشادة وخروج مفاجئ .. موقف غريب على الهواء بين بسمة وهبة والمعلق أحمد الطيب

خلافات أسرية

4 جـــ.رائم في ٦ شهور.. نساء أنهى أزواجهن حياتهن في المنوفية

ترامب

لست سعيدا.. تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب في عيد ميلاده الـ80

ليلى عبداللطيف

هل يتحقق الحلم؟ .. توقع مثير لـ ليلى عبد اللطيف عن منتخب مصر في مونديال ٢٠٢٦

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد