تصل لـ 335 حصانًا.. ماذا تقدم جي ايه سي HYPTEC HT الكهربائية الجديدة؟

تنتمي جي ايه سي HYPTEC HT إلى فئة السيارات الكهربائية متعددة الاستخدامات، ويأتي هذا الطراز مزودًا بمنظومة كهربائية متطورة، إلى جانب مجموعة واسعة من أنظمة المساعدة.

أبعاد جي ايه سي HYPTEC HT

تعتمد السيارة جي ايه سي HYPTEC HT على تصميم يرتكز إلى أبعاد كبيرة نسبيًا ضمن فئتها، حيث يبلغ طولها 4.935 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.920 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.700 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.935 متر، وتتمتع HYPTEC HT بخلوص أرضي يبلغ 168 ملم، كما توفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 670 لترًا.

جي ايه سي HYPTEC HT

منظومة كهربائية بقوة 335 حصانًا

تعتمد السيارة جي ايه سي HYPTEC HT على محرك كهربائي واحد يتولى إرسال القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 335 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 430 نيوتن متر.

وتستمد المنظومة الكهربائية طاقتها من بطارية بسعة 72.7 كيلوواط ساعة، وتوفر جي ايه سي HYPTEC HT مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 445 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، بينما تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 183 كيلومترًا في الساعة.

جي ايه سي HYPTEC HT

تجهيزات جي ايه سي HYPTEC HT

تأتي جي ايه سي HYPTEC HT بمقعد للسائق مزودًا بخاصية التعديل الكهربائي مع الذاكرة والتدفئة والتبريد، إضافة إلى 12 وضعية مختلفة للتعديل، كما يحصل الراكب الأمامي على مقعد كهربائي أيضًا، وتحتوي السيارة على شاشة معلومات وترفيه بقياس 14.6 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

وتضم شاشة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة، إلى جانب نظام صوتي مكون من 12 سماعة، وحصلت HYPTEC HT على مجموعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، وتشمل التجهيزات نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة المسار التي تتضمن التحذير عند الخروج من المسار والمساعدة على البقاء داخله.

جي ايه سي HYPTEC HT

كما زودت السيارة بنظام مراقبة النقاط العمياء، إلى جانب نظام التحذير من حركة المرور الخلفية، وتشمل منظومة السلامة أيضًا المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام الثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى مثبت السرعة وحساسات الركن الأمامية والخلفية.