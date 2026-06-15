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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات في السوق المصري .. أسعار تحت المليون

سيارات أقل من مليون جنيه
سيارات أقل من مليون جنيه
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من الطرازات المختلفة، والتي تتنوع من حيث التصميم الداخلي والخارجي، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، وتنوع الأسعار أيضًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات في السوق المصري بأسعار تحت المليون جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

زودت رينو كارديان بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم بسعر يبدأ من 875,000 وصولًا إلى 990,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

دعمت نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، وبسعر يبدأ من 645,000 جنيه وصولًا إلى 810,000 جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، مع ناقل سرعات بخيار يدوي أو أوتوماتيك، وبسعر يبدأ من 730,000 وصولًا إلى 815,000 جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

زودت رينو تاليانت بمحرك تيربو بسعة 1000 سي سي، 3 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة تصل إلى 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة CVT مع منظومة دفع أمامي، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 755,000 و 815,000 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تأتي بروتون ساجا بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، ويبلغ سعر السيارة نحو 649,900 جنيه.

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