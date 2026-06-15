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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| الكشف عن مايكسترو V800 الفاخرة.. 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية "الأخيرة أرخص سعرًا"

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.
أسعار إم جي RX9 موديل 2026 في السوق السعودي
تعد ام جي RX9 من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام التي تقدمها العلامة الصينية داخل السوق السعودي، حيث تنتمي إلى فئة SUV كبيرة الحجم التي تجمع بين الرحابة والتجهيزات الحديثة. 

بتقنيات هايبرد.. ماذا تقدم واي WEY 03 الرياضية؟
عززت واي التابعة لمجموعة جريت وول موتورز الصينية حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات خلال الفترة الأخيرة، عبر تقديم النسخة 03 التي تعتمد على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن الخارجي. 

هونشي تستعد لاطلاق G919 موديل 2027 الجديدة.. صور
تواصل هونشي توسيع حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وهذه المرة عبر طراز جديد يحمل اسم G919، والذي تستعد العلامة الصينية الفاخرة لطرحه عالميًا خلال الفترة المقبلة.

5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر.. الأخيرة أرخص سعرًا | صور
يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من السيارات، ومنها التي تحمل العلامة اليابانية، التي تتنوع حسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب إختلاف التجهيزات والفئات والتصميمات.

الكشف عن مايكسترو V800 الفاخرة.. مساحة رحبة وتقنيات فاخرة
استطاعت مايكسترو أن تخطف الأنظار مجددًا بعد أن كشفت عن النسخة الجديدة كليًا V800، والتي تنتمي إلى فئة المركبات الفان الفاخرة، لتسجل بذلك ثاني ظهور للعلامة في سوق السيارات بعد تقديم طراز S800 السيدان.

عملاق الـ"بيك أب".. GMC كانيون بقوة 310 أحصنة
استطاعت GMC أن تحظى بشعبية عالمية وسط فئة البيك أب الرياضية، من خلال حزمة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، ومنها طراز كانيون، الذي يجمع بين القدرات العملية والتجهيزات التقنية المتطورة. 

سعر ومواصفات شيفروليه كروز موديل 2026 في السعودية
تقدم شيفروليه العديد من الطرازات داخل السوق السعودي، وتأتي كروز ضمن أبرز السيارات السيدان التي تواصل العلامة الأمريكية طرحها ضمن موديلات 2026. 

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