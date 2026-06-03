مايكسترو الـ SUV الفاخرة تظهر لأول مرة

أعلنت شركة مايكسترو عن طرازها الجديد مايكسترو X800، وتنتمي X800 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة مايكسترو X800 الكهربائية الجديدة

مواصفات مايكسترو X800 الجديدة

سيارة مايكسترو X800 الكهربائية الجديدة

زودت سيارة مايكسترو X800 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية من الشبك التقليدي، وبها مصابيح LED بتصميم مذهل، وبها إضاءة Galaxy ممتدة على طبقتين تحتوي على ملايين البكسلات لتضيء محيطك بشكل يشبه المجرات الفلكية، وبها مستشعر النطاق وتقدير المسافة (LiDAR) ، وتدعم أنظمة القيادة الذاتية من هواوي، وبها عجلات ألومنيوم ضخمة ومصقولة، ومقابض أبواب مخفية تندمج مع الهيكل بسلاسة.

سيارة مايكسترو X800 الكهربائية الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة مايكسترو X800 الجديدة بها، خشب كلاسيكي فاخر بنفس الطريقة التقليدية لسيارات رولز رويس، وبها لوحة قيادة متكاملة تضم 3 شاشات رقمية ضخمة للسائق، والترفيه، والراكب الأمامي وتعمل بالكامل بنظام التشغيل HarmonyOS المطور من شركة هواوي، وبها شاشة عرض معلومات أمامية متطورة على الزجاج (HUD) تدعم تقنية الواقع المعزز بشكل قياسي، وبها سقف بانوراما يضم شبكة مضيئة تحاكي النجوم وتتناغم مع الإضاءة المحيطية للمقصورة لتوفير أجواء فلكية ساحرة، وبها نظام صوتي سينمائي خارق يتكون من 43 مكبر صوت موزعة بدقة عالية في أنحاء المقصورة، وبها مقاعد خلفية مريحة للغاية بخاصية انعدام الجاذبية مع شاشة تلفزيون خلفية قابلة للطي للترفيه.

محرك مايكسترو X800 الجديدة

تحصل سيارة مايكسترو X800 الجديدة علي قوتها من نظام هجين قابل للشحن (PHEV)، وبها محرك سعة 1500 سي سي يعمل كمولد للطاقة فقط، وتتولى المحركات الكهربائية دفع السيارة، وتنتج قوة 523 حصان، وبها بطارية سعة 65 كيلوواط/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة مايكسترو X800 الكهربائية الجديدة

وتستمد سيارة مايكسترو X800 الجديدة قوتها ايضا من محرك كهربائي بالكامل، ينتج قوة 523 حصان، وبها بطارية سعة 95 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 700 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر مما يسمح بشحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 12 دقيقة .